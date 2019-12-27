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Александр-Арнолд считает игру с «Лестером» лучшей для «Ливерпуля в сезоне

02:40
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд прокомментировал разгромную победу над «Лестером» (4:0) в матче 19-го тура АПЛ. Разрыв между командами составляет 13 очков.

— Мы играли в очень хороший футбол после всех путешествий и того интенсивного периода, — приводит слова защитника BBC. — Это лучшее выступление сезона, мы контролировали ход матча. Четыре гола — то, чем можно гордиться.

Мое имя не слишком часто попадает в протокол матча. Увидел пространство после паса Мане и подумал, что следует попасть в касание. Хорошо забивать голы, но мы пришли за тремя очками.

Вы на самом деле не думаете, что у вас будет 13 очков разрыва, но мы счастливы этому положению и примем его как должное. Это АПЛ, все может случиться.

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