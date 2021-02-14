Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд высказался по поводу поражения команды в матче 24-го тура АПЛ с «Лестером» (1:3).

«Мы играли прекрасно 70-75 минут, это было одно из лучших наших выступлений с контрпрессингом и отбором мяча. Они просто не могли выйти со своей половины. Это был крутой мяч.

Если в первом тайме у нас было не так много моментов, то во втором мы создавали их больше. Мы больше били, больше контролировали. А потом все перевернулось с ног на голову, и они за 5-10 минут решили исход матча", — цитирует Трента официальный сайт «Ливерпуля».

После 24 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. Отставание от лидирующего «Сити» — 13 очков.