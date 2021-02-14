«Вулверхэмптон» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

«Вулверхэмптон» в гостевой игре 24-го тура чемпионата Англии переиграл «Саутгемптон» (2:1).

В первом тайме Дэнни Ингс вывел хозяев вперед. После перерыва «волки» переломили ход встречи. В начале второй половины игры с пенальти Рубен Невеш сравнял счет. Победу гостям принес забивший в сольном проходе Педро Нету.

«Вулверхэмптон» обогнал «святых» в таблице АПЛ и вышел на 12-е место. Команды разделяет одно очко (30 и 29 очков).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

24-й тур

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:2 (1:0)

Голы: Ингс, 25 (1:0). Невеш, 53 — с пенальти (1:1). Педру Нету, 66 (1:2).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс (Салису, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Адамс, 69), Редмонд, Ингс, Минамино (Дженепо, 62).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Хонни Кастро (Марсал, 69), Коади, Семеду, Саисс, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 89), Траоре, Педру Нету (Килман, 90+3).

Предупреждения: Ромеу, 17. Саисс, 54. Беднарек, 61. Педру Нету, 90.

Судья: Скотт (Англия).

14 февраля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».