«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Вест Бромвичем»

«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Вест Бромвич» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«МЮ» три раза сыграл вничью за последние четыре матча АПЛ. Команда набрала 46 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

24-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (1:1)

Голы: Диань, 2 (1:0). Бруну Фернандеш, 44 (1:1).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Пелтиер (Ферлонг, 45), Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс, Окай Йокушлу (Ливермор, 67), Галлахер, Снодграсс (Филлипс, 87), Перейра, Диань.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (ван де Бек, 80), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Кавани, Марсьяль (Гринвуд, 66), Рэшфорд.

Предупреждения: Галлахер, 37. Бартли, 61. Мэйтланд-Найлс, 79. Снодграсс, 85. Диань, 89.

Судья: Поусон (Англия).

14 февраля. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».