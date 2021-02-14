«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Вест Бромвичем»
«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Вест Бромвич» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
«МЮ» три раза сыграл вничью за последние четыре матча АПЛ. Команда набрала 46 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
24-й тур
«Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (1:1)
Голы: Диань, 2 (1:0). Бруну Фернандеш, 44 (1:1).
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Пелтиер (Ферлонг, 45), Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс, Окай Йокушлу (Ливермор, 67), Галлахер, Снодграсс (Филлипс, 87), Перейра, Диань.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (ван де Бек, 80), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Кавани, Марсьяль (Гринвуд, 66), Рэшфорд.
Предупреждения: Галлахер, 37. Бартли, 61. Мэйтланд-Найлс, 79. Снодграсс, 85. Диань, 89.
Судья: Поусон (Англия).
14 февраля. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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