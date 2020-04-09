Алекс Фергюсон благодарен национальной службе здравоохранения за борьбу с коронавирусом

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил благодарность национальной службе здравоохранения Великобритании за борьбу с коронавирусом. Ранее стало известно, что «МЮ» окажет помощь в борьбе с вирусом, в том числе профинансирует закупку медицинского и защитного оборудования.

— Очень рад, что мы уже осознаем, насколько важна наша служба здравоохранения, — цитирует Фергюсона The Guardian. — Два года назад я сам испытал это, когда они спасли мне жизнь. Реакция на пандемию была великолепной и заставляет меня гордиться тем, что клуб, как и все британское общество, сплотился, чтобы оказать помощь. Отличная работа.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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