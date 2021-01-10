Алдервейрелд может вернуться в Голландию

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может вернуться в чемпионат Голландии, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, на футболиста претендует ПСВ. Сообщается, что трансфер может состояться летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Алдервейрелд провел 15 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего бельгийца в 20 миллионов евро. Футболист выступал за «Аякс» в период с 2005 по 2013 год.