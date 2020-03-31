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Агуэро поделился своей энергичной домашней тренировкой

11:57
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился в Twitter видео со своей домашней тренировкой.

В этом сезоне 31-летний Агуэро в 30 матчах за английский клуб забил 23 гола и отдал три голевых передачи. Ранее матчи АПЛ были приостановлены до 3 апреля из-за пандемии коронавируса.


По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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