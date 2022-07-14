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Сегодня, 08:24

Агент Торрейры рассказал, что у футболиста есть договоренность о переходе в «Валенсию»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пабло Бентанкур, агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры рассказал, что у его клиента есть договоренность о переходе в «Валенсию».

«У нас есть договоренность с главным тренером «Валенсии» Гаттузо о том, что Лукас перейдет в команду. У нас запланирована важная встреча по этому поводу. Дело в том, что Микель Артета хочет, чтобы Торрейра прошел предсезонную подготовку с «Арсеналом», — приводит Sport 890 слова Бентанкура.

В сезоне-2021/22 Торрейра выступал за «Фиорентину» на правах аренды. На счету 26-летнего уругвайца 5 голов и 2 результативные передачи в 35 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.sport890.com.uy/2022/07/13/pablo-bentancour-hoy-de-noche-definimos-el-futuro-de-carneiro-tenemos-un-acuerdo-de-palabra-con-cruz-azul-y-penarol-hizo-un-ofrecimiento-fuerte/
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