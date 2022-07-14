Агент Торрейры рассказал, что у футболиста есть договоренность о переходе в «Валенсию»

Пабло Бентанкур, агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры рассказал, что у его клиента есть договоренность о переходе в «Валенсию».

«У нас есть договоренность с главным тренером «Валенсии» Гаттузо о том, что Лукас перейдет в команду. У нас запланирована важная встреча по этому поводу. Дело в том, что Микель Артета хочет, чтобы Торрейра прошел предсезонную подготовку с «Арсеналом», — приводит Sport 890 слова Бентанкура.

В сезоне-2021/22 Торрейра выступал за «Фиорентину» на правах аренды. На счету 26-летнего уругвайца 5 голов и 2 результативные передачи в 35 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.