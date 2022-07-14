«Шеффилд Юнайтед» арендовал защитника «Ньюкасла» Кларка

Защитник «Ньюкасла» Киран Кларк перешел в «Шеффилд Юнайтед».

32-летний ирландец проведет сезон-2022/23 в составе «клинков» на правах аренды.

В прошлом сезоне Кларк принял участие в 14 матчах «Ньюкасла» и сделал 1 голевой пас. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.