Агент Роналду встречался с президентом «Барселоны» Лапортой

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.