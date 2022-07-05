Эриксен подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Журналист Фабрицио Романо в своей соцсети сообщил, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

О трансфере будет объявлено в ближайшие часы. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит к осуществлению сразу пять трансферов в июле.

В СМИ также писали, что 30-летний датчанин заключит контракт сроком до июня 2025 года. Футболисту осталось лишь подписать необходимые для перехода документы и пройти медосмотр.