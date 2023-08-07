Агент Салаха — о контракте в 180 миллионов евро от «Аль-Иттихада»: «Мохамед предан «Ливерпулю»
Агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Рами Аббас прокомментировал новость о предложении «Аль-Иттихада».
Ранее издание Al-Riyadiah сообщило, что саудовский клуб хочет подписать с 31-летним египтянином двухлетний контракт на сумму 180 миллионов евро.
«Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан клубу», — написал агент в Twitter.
В прошлом сезоне Салах провел за клуб 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.
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|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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|- : -
|12.08
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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