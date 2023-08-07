Агент Салаха — о контракте в 180 миллионов евро от «Аль-Иттихада»: «Мохамед предан «Ливерпулю»

Агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Рами Аббас прокомментировал новость о предложении «Аль-Иттихада».

Ранее издание Al-Riyadiah сообщило, что саудовский клуб хочет подписать с 31-летним египтянином двухлетний контракт на сумму 180 миллионов евро.

«Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан клубу», — написал агент в Twitter.

В прошлом сезоне Салах провел за клуб 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.

Саудовская Аравия: все легионеры лиги в одной таблице