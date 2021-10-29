«Манчестер Сити» следит за полузащитником «Лейпцига» Ольмо

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игра 23-летнего испанца нравится главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле.

#ManchesterCity are monitoring the spanish star Dani #Olmo for the next season. Pep #Guardiola appreciates him a lot. His contract with #Leipzig currently expires in 2024. #transfers #MCFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) October 29, 2021

В сезоне-2021/22 Ольмо провел 3 матча за «Лейпциг», на его счету 1 результативная передача. В данный момент футболист восстанавливается от мышечного повреждения. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что полузащитником также интересуется «Барселона».