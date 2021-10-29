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«Манчестер Сити» следит за полузащитником «Лейпцига» Ольмо

10:58
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«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игра 23-летнего испанца нравится главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле.

В сезоне-2021/22 Ольмо провел 3 матча за «Лейпциг», на его счету 1 результативная передача. В данный момент футболист восстанавливается от мышечного повреждения. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что полузащитником также интересуется «Барселона».

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Иван Торопцев все материалы автора

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