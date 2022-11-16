Билялетдинов об интервью Роналду: «Видимо, он еще хочет себе что-то доказать»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Подобные заявления, конечно, не останутся без внимания. И ему предложат прекратить сотрудничество и остаться друзьями — допускаю такой вариант развития событий. Видимо, в 37 лет он еще хочет себе что-то доказать — великие спортсмены этим качеством обладают. Не то чтобы уйти, хлопнув дверью, а еще достигнуть каких-то высот. Когда ты многое выиграл, если не все, тяжело найти такую мотивацию, и, может быть, это интервью его как-то подхлестнет», — цитирует Газета.Ru Билялетдинова.

Специалист выразил мнение, что Роналду имеет право высказаться и назвал его великим игроком.

«Как правило, сор из избы не выносится, и в контрактах есть пункты о неразглашении информации во вред клубу. Наверняка у него такой пункт есть, и он его нарушил, обсуждая ситуацию. Но все-таки великий игрок, наверное, в какой-то степени может проигнорировать эти правила. Я на все это смотрю без внутреннего накала, ни за кого не переживаю», — добавил он.

В недавнем интервью 37-летний футболист заявлял, что не уважает наставника «МЮ» Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне португальский нападающий сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.