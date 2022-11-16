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16 ноября, 17:02

Билялетдинов об интервью Роналду: «Видимо, он еще хочет себе что-то доказать»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Подобные заявления, конечно, не останутся без внимания. И ему предложат прекратить сотрудничество и остаться друзьями — допускаю такой вариант развития событий. Видимо, в 37 лет он еще хочет себе что-то доказать — великие спортсмены этим качеством обладают. Не то чтобы уйти, хлопнув дверью, а еще достигнуть каких-то высот. Когда ты многое выиграл, если не все, тяжело найти такую мотивацию, и, может быть, это интервью его как-то подхлестнет», — цитирует Газета.Ru Билялетдинова.

Специалист выразил мнение, что Роналду имеет право высказаться и назвал его великим игроком.

«Как правило, сор из избы не выносится, и в контрактах есть пункты о неразглашении информации во вред клубу. Наверняка у него такой пункт есть, и он его нарушил, обсуждая ситуацию. Но все-таки великий игрок, наверное, в какой-то степени может проигнорировать эти правила. Я на все это смотрю без внутреннего накала, ни за кого не переживаю», — добавил он.

В недавнем интервью 37-летний футболист заявлял, что не уважает наставника «МЮ» Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне португальский нападающий сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/16/19051171.shtml
Криштиану Роналду
Ринат Билялетдинов
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
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Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
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