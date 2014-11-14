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14 ноября 2014, 02:18

Лейтон Бэйнс: "Будем рады, если с Ходжсоном продлят контракт"

Егор ПОЗДНЯКОВ
Корреспондент
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Защитник "Эвертона" и сборной Англии Лейтон Бэйнс выразил надежду, что контракт главного тренера национальной команды Роя Ходжсона будет продлен. По его словам, футболистам нравится работа под руководством 67-летнего специалиста. Напомним, Ходжсон возглавляет сборную Англии с 2012 года, сумев вывести ее в финальную часть Euro-2012 и чемпионата мира-2014. Его нынешнее соглашение истечет после Euro-2016.

– Игроки будут довольны, если это случится, – цитирует The Guardian Ходжсона. – Нам всем нравится работать с ним. Ходжсон – отличный человек, с которым всегда можно поговорить. У него много знаний о футболе, большой опыт работы, включая другие страны. Футболисты сборной будут рады, если его контракт продлят.

Сборная Англии по футболу
Рой Ходжсон
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 25 17 5 3 58-26 56
3
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 25 14 2 9 35-34 44
7
 Брайтон 25 10 8 7 48-40 38
8
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
15
 Кр. Пэлас 25 6 7 12 28-44 25
16
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
17
 Эвертон 25 8 6 11 27-33 20
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
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21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 - : -
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 14
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 9
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 22 1 7
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