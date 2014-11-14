Лейтон Бэйнс: "Будем рады, если с Ходжсоном продлят контракт"

Защитник "Эвертона" и сборной Англии Лейтон Бэйнс выразил надежду, что контракт главного тренера национальной команды Роя Ходжсона будет продлен. По его словам, футболистам нравится работа под руководством 67-летнего специалиста. Напомним, Ходжсон возглавляет сборную Англии с 2012 года, сумев вывести ее в финальную часть Euro-2012 и чемпионата мира-2014. Его нынешнее соглашение истечет после Euro-2016.

– Игроки будут довольны, если это случится, – цитирует The Guardian Ходжсона. – Нам всем нравится работать с ним. Ходжсон – отличный человек, с которым всегда можно поговорить. У него много знаний о футболе, большой опыт работы, включая другие страны. Футболисты сборной будут рады, если его контракт продлят.