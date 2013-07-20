Петер Чех: "Подсчитаем трофеи в конце сезона"

Голкипер "Челси" Петер Чех, комментируя возвращение в команду Жозе Моуринью, отметил, что португальский специалист по-прежнему голоден до побед. По словам вратаря, в предстоящем сезоне он и его партнеры намерены бросить вызов командам премьер-лиги и европейским грандам.



– Моуриньо вернулся не просто, чтобы наслаждаться жизнью, – приводит слова Чеха Sky Sports. – Мы все в команде собрались, чтобы попытаться выиграть как можно больше трофеев. Он по-прежнему хочет быть лучшим, и каждый игрок в нашей команде этого тоже хочет. Постараемся выиграть столько, сколько сможем, а в конце сезона подсчитаем трофеи.

Чех стал футболистом "Челси" в 2004 году в то же время, когда "синих" в первый раз возглавил Моуринью. За время пребывания в лондонском клубе чешский вратарь трижды стал чемпионом Англии, а также выиграл по разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.

