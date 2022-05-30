36-летний Скотт Карсон останется в «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон останется в клубе на следующий сезон, пишет журналист Майк Миней. 36-летний англичанин в ближайшее время продлит контракт с манчестерским клубом.

Карсон является третьим выбором Хосепа Гвардиолы на позицию голкипера после бразильца Эдерсона и американца Зака Стефана. За все время Карсон провел всего одну игру за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии — тогда голкипер пропустил три мяча на выезде против «Ньюкасла» (4:3).

Отметим, что Карсон является единственным футболистом «Манчестер Сити», который ранее выигрывал Лигу чемпионов. Англичанин брал трофей в составе «Ливерпуля» в 2005 году.