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36-летний Скотт Карсон может сыграть за «Манчестер Сити» в матче против «Лестера»

17:37
Скотт Карсон. Фото ФК «Манчестер Сити».
Скотт Карсон. Фото ФК «Манчестер Сити».
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Выездной матч чемпионата Англии против «Лестера» в субботу «Манчестер Сити» придется сыграть с 36-летним Скоттом Карсоном в воротах, сообщает Sky Sports.

8 сентября стало известно, что первый номер «Сити» Эдерсон оказался в числе восьми бразильских игроков, которых ФИФА дисквалифицировала за неявку в сборную.

Проблема для «горожан» усугубляется тем, что Зак Стеффен, дублер Эдерсона, заразился коронавирусом во время поездки в сборную США.

Карсон находится в «Сити» с августа 2019, но за клуб дебютировал только в мае 2021, сыграв против «Ньюкасла», когда он отразил пенальти Джо Уиллока, но не справился с добиванием. То был первый старт для Скотта в АПЛ за последние 10 лет.

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Иван Шитик все материалы автора

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