25 октября состоится разговор между Роналду и тен Хагом

Разговор между нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и главным тренером команды Эриком тен Хагом состоится 25 октября. Об это сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, по итогам разговора, Роналду может попасть в заяку на матч Лиги Европы с «Шерифом». Отмечается, что для этого форварду нужно будет убедить тренера в приверженности проекту и готовности соответствовать его требованиям.

Это будет их первый разговор с момента отстранение португальца. Тен Хаг считает, что они смогут найти общий язык, и верит, что Роналду еще может сыграть важную роль в команде.

37-летний нападающий был отстранен от тренировок с основным составом «МЮ», после того как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Криштиану провел за команду 12 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.