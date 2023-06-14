16-летний новичок «Челси» отреагировал на сравнения с Месси

Полузащитник эквадорского «Индепендьенте» Кендри Паес, подписавший контракт с «Челси», прокомментировал сравнения с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Меня зовут Кендри. Я собираюсь оставаться самим собой и не хочу, чтобы меня сравнивали с Месси. Он особенный, он лучший. Мне 16 лет, меня не могут сравнивать с ним, потому что я только нахожусь в процессе», — приводит слова Паеса ESPN.

Паес присоединится к «Челси» в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет.

В текущем сезоне 16-летний полузащитник провел 8 матчей за основную команду «Индепендьенте», отметившись одним голом.