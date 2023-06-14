«Брайтон» объявил о подписании контракта с Милнером

«Брайтон» объявил о подписании контракта с полузащитником Джеймсом Милнером.

37-летний англичанин заключил соглашение с клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Предыдущей командой Милнера был «Ливерпуль», за который он выступал с июля 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек сделал 2 голевых паса в 43 матчах.