Финал Кубка Либертадорес-2024 пройдет в Буэнос-Айресе

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила, что финал Кубка Либертадорес-2024 пройдет на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе 30 ноября.

27 сентября определились полуфинальные пары: «Атлетико Минейро» — «Ривер Плейт» и «Ботафаго» — «Пеньяроль». Первые матчи состоятся 24 октября, а ответные — 31-го.

В прошлом году финал Кубка Либертадорес прошел на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. В том матче «Флуминенсе» в дополнительное время обыграл «Бока Хуниорс» (2:1 д.в.)).