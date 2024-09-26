«Атлетико Минейро» обыграл «Флуминенсе» и прошел в полуфинал Кубка Либертадорес

«Атлетико Минейро» дома обыграл «Флуминенсе» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес — 2:0.

У хозяев дважды забил Дейверсон. Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», не реализовал пенальти и сделал одну результативную передачу.

«Атлетико Минейро» победил «Флуминенсе» со счетом 2:1 по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, в котором сыграет против «Ривер Плейт».