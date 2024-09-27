Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес

В пятницу, 27 сентября был сыгран заключительный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес — «Пеньяроль» и «Фламенго» не выявили победителя (0:0). В следующую стадию пробилась уругвайская команда, так как в первой игре одержала победу (1:0).

Таким образом, стали известны все команды, вышедшие в полуфинал: «Атлетико Минейро», «Ривер Плейт», «Ботафого» и «Пеньяроль».

Первые матчи 1/2 финала состоятся 24 октября, а ответные — 31-го. «Атлетико Минейро» сыграет с «Ривер Плейтом», а «Ботафаго» будет противостоять «Пеньяроль».