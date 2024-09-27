Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Казахстан
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Кубок Либертадорес

Сегодня, 03:23

Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пятницу, 27 сентября был сыгран заключительный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес — «Пеньяроль» и «Фламенго» не выявили победителя (0:0). В следующую стадию пробилась уругвайская команда, так как в первой игре одержала победу (1:0).

Таким образом, стали известны все команды, вышедшие в полуфинал: «Атлетико Минейро», «Ривер Плейт», «Ботафого» и «Пеньяроль».

Первые матчи 1/2 финала состоятся 24 октября, а ответные — 31-го. «Атлетико Минейро» сыграет с «Ривер Плейтом», а «Ботафаго» будет противостоять «Пеньяроль».

Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Ботафого
ФК Пеньяроль
ФК Ривер Плейт
Читайте также
Российские бодибилдеры выиграли золото чемпионата мира с флагом РФ
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал подробности трансфера Пьянича
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости