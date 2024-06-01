Пакета рассчитывает выиграть в деле по поводу ставок

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета рад, что его вызвали в сборную Бразилии, несмотря на обвинения в нарушении принципов фэйр-плэй.

«Это будет первый и единственный раз, когда я буду говорить об этом вопросе. Мои адвокаты посоветовали мне не комментировать данную ситуацию. Что я могу сказать, так это то, что я продолжаю делать все возможное, сотрудничая со следствием. Мои адвокаты защищают меня, чтобы в конце концов все прояснилось. Мне было грустно, когда футбольная ассоциация подтвердила эти обвинения, но это не меняет того факта, что мы сделаем все, чтобы изменить это решение и сотрудничать», — цитирует L'Equipe Пакету.

26-летний игрок сборной Бразилии должен представить свою защиту до 3 июня.

Кубок Америки пройдет с 24 июня по 14 июля в США.