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Пакета рассчитывает выиграть в деле по поводу ставок

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета рад, что его вызвали в сборную Бразилии, несмотря на обвинения в нарушении принципов фэйр-плэй.

«Это будет первый и единственный раз, когда я буду говорить об этом вопросе. Мои адвокаты посоветовали мне не комментировать данную ситуацию. Что я могу сказать, так это то, что я продолжаю делать все возможное, сотрудничая со следствием. Мои адвокаты защищают меня, чтобы в конце концов все прояснилось. Мне было грустно, когда футбольная ассоциация подтвердила эти обвинения, но это не меняет того факта, что мы сделаем все, чтобы изменить это решение и сотрудничать», — цитирует L'Equipe Пакету.

26-летний игрок сборной Бразилии должен представить свою защиту до 3 июня.

Кубок Америки пройдет с 24 июня по 14 июля в США.

Лукас Пакета. Источник: хавбеку сборной Бразилии Пакете грозит дисквалификация до 10 лет из-за ставок
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Лукас Пакета
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