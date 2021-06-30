Сборная Аргентины поздравила Паредеса с днем рождения
06:52
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес 29 июня отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 27 лет.
Сборная Аргентины поздравила полузащитника, который находится в расположении национальной команды.
Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки, где в 1/4 финала встретится с Эквадором. Матч пройдет 4 июля и начнется в 4:00 мск.
#FelizCumplea?os La Delegaci?n de @Argentina salud? a @LParedss en el d?a de su natalicio ??— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) June 30, 2021
?Muchas felicidades, Leo! ??? pic.twitter.com/sKRDiCxsHn
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