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Сборная Аргентины поздравила Паредеса с днем рождения

06:52

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес 29 июня отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 27 лет.

Сборная Аргентины поздравила полузащитника, который находится в расположении национальной команды.

Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки, где в 1/4 финала встретится с Эквадором. Матч пройдет 4 июля и начнется в 4:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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