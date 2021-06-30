Сборная Аргентины поздравила Паредеса с днем рождения

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес 29 июня отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 27 лет.

Сборная Аргентины поздравила полузащитника, который находится в расположении национальной команды.

Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки, где в 1/4 финала встретится с Эквадором. Матч пройдет 4 июля и начнется в 4:00 мск.