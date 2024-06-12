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Нападающий сборной Бразилии Родриго: «Сейчас Аргентина лучше нас»

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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс поделился ожиданиями от Кубка Америки-2024.

«Бразилия в каждом соревновании, в каждой игре стремится к победе. Из-за нашей истории мы тоже фавориты. Конечно, мы отстаем от Аргентины, они чемпионы мира, а также действующие чемпионы Кубка Америки, но у нас есть все шансы изменить эту ситуацию и вернуть Бразилии статус лучшей в Америке, лучшей в мире сборной», — приводит слова Родриго Placar.

Сборная Бразилии сыграет в группе D на континентальном первенстве против Колумбии, Парагвая и Коста-Рики.

Действующим чемпионом Кубка Америки является сборная Аргентины, обыгравшая Бразилию в финале турнира 2021 года со счетом 1:0.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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