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Сегодня, 17:41

Форвард «Спартака» Угальде вошел в заявку сборной Коста-Рики на Кубок Америки-2024

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Манфред Угальде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде вошел в финальную заявку сборной Коста-Рики на Кубок Америки-2024.

Костариканцы сыграют в одной группе с Бразилией, Колумбией и Парагваем.

Угальде перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» в начале 2024 года за 13 миллионов евро. В минувшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 16 матчах красно-белых во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Первый матч национальной команды Коста-Рики на континентальном первенстве состоится 25 июня против Бразилии.

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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