Форвард «Спартака» Угальде вошел в заявку сборной Коста-Рики на Кубок Америки-2024

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде вошел в финальную заявку сборной Коста-Рики на Кубок Америки-2024.

Костариканцы сыграют в одной группе с Бразилией, Колумбией и Парагваем.

Угальде перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» в начале 2024 года за 13 миллионов евро. В минувшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 16 матчах красно-белых во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Первый матч национальной команды Коста-Рики на континентальном первенстве состоится 25 июня против Бразилии.