Кубок Америки 2024: даты проведения турнира и все команды по группам
Кубок Америки 2024 пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года. Матчи под эгидой КОНМЕБОЛ будут проходить ночью по московскому времени.
Матч-открытие между Аргентиной и победителем пары Канада — Тринидад и Тобаго состоится в ночь с 20 на 21 июня в 03.00 мск. Финал Копа Америки-2024 пройдет в ночь с 14 на 15 июля (начало в 03.00).
Всего будет будет участвовать 16 сборных. Группы выглядят следующим образом:
Группа A
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Аргентина
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Перу
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Чили
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Канада
Группа B
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Мексика
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Эквадор
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Венесуэла
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Ямайка
Группа C
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США
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Уругвай
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Панама
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Боливия
Группа D
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Бразилия
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Колумбия
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Парагвай
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Коста-Рика
Предыдущий Кубок Америки в России эксклюзивно показывал онлайн-сервис Okko Спорт. На данный момент неизвестно, кто в России будет показывать игры Кубок Америки 2024. Точная информация о расписании трансляций появится позже.
Основная информация о Кубке Америки-2024 доступна в материале на сайте «СЭ».