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Кубок Америки 2024: даты проведения турнира и все команды по группам

Кубок Америки 2024 пройдет с 20 июня по 14 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Кубок Америки 2024 пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года. Матчи под эгидой КОНМЕБОЛ будут проходить ночью по московскому времени.

Матч-открытие между Аргентиной и победителем пары Канада — Тринидад и Тобаго состоится в ночь с 20 на 21 июня в 03.00 мск. Финал Копа Америки-2024 пройдет в ночь с 14 на 15 июля (начало в 03.00).

Всего будет будет участвовать 16 сборных. Группы выглядят следующим образом:

Группа A

  • Аргентина

  • Перу

  • Чили

  • Канада

Группа B

  • Мексика

  • Эквадор

  • Венесуэла

  • Ямайка

Группа C

  • США

  • Уругвай

  • Панама

  • Боливия

Группа D

  • Бразилия

  • Колумбия

  • Парагвай

  • Коста-Рика

Предыдущий Кубок Америки в России эксклюзивно показывал онлайн-сервис Okko Спорт. На данный момент неизвестно, кто в России будет показывать игры Кубок Америки 2024. Точная информация о расписании трансляций появится позже.

Основная информация о Кубке Америки-2024 доступна в материале на сайте «СЭ».

Лионель Месси. Кубок Америки 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

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