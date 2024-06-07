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Месси назвал фаворита Кубка Америки-2024

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился ожиданиями от Кубка Америки-2024.

«Я думаю, Аргентина всегда является фаворитом, несмотря на то что мы все это выигрывали раньше. Когда начинается чемпионат, будь то чемпионат мира, Кубок Америки или что-то еще, Аргентина является таким же кандидатом, как и Бразилия.

Я считаю, что сегодня южноамериканские команды очень сильны. Уругвай очень хорош, Колумбия, Эквадор. Исходя из этого, становится очень сложно играть во всех матчах, но я думаю, что это будет очень ровный турнир», — приводит слова Месси Infobae.com.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом континентального первенства. На предстоящем турнире бело-голубые сыграют в группе А против Перу, Чили и Канады.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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