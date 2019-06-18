Ямайка выиграла у Гондураса, несмотря на гол воспитанника "Барселоны", Сальвадор одолел Кюрасао

Сборная Кюрасао проиграла Сальвадору в матче Золотого кубка КОНКАКАФ (0:1). Единственный мяч забил Нельсон Бонилья, поигравший в чемпионатах Португалии, Бельгии и Азербайджана.

В другой встрече Ямайка выиграла у Гондураса (3:2). Дубль оформил Девер Орджилл из турецкого "Анкарагюджю", а победный гол забил защитник норвежского "Старта" Дамион Лоу. В составе проигравшей команды голом отметился форвард "Жироны" Энтони Лосано, являющийся воспитанником "Барселоны".

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа С

Кюрасао – Сальвадор – 0:1 (0:1)

Гол: Бонилья, 45+1.

Судья: Лопес Кастельянос (Гватемала).

Кингстон. Стадион "Индепенденс Парк".

Ямайка - Гондурас - 3:2 (2:0)

Голы: Орджилл, 15 (1:0). Орджилл, 41 (2:0). Лосано, 54 (2:1). Лоу, 56 (3:1). Кастильо, 90+2 (3:2).

Судья: Марруфо (США).

Кингстон. Стадион "Индепенденс Парк".