Ямайка выиграла у Гондураса, несмотря на гол воспитанника "Барселоны", Сальвадор одолел Кюрасао

Сборная Кюрасао проиграла Сальвадору в матче Золотого кубка КОНКАКАФ (0:1). Единственный мяч забил Нельсон Бонилья, поигравший в чемпионатах Португалии, Бельгии и Азербайджана.
В другой встрече Ямайка выиграла у Гондураса (3:2). Дубль оформил Девер Орджилл из турецкого "Анкарагюджю", а победный гол забил защитник норвежского "Старта" Дамион Лоу. В составе проигравшей команды голом отметился форвард "Жироны" Энтони Лосано, являющийся воспитанником "Барселоны".
Золотой кубок КОНКАКАФ
Группа С
Кюрасао – Сальвадор – 0:1 (0:1)
Гол: Бонилья, 45+1.
Судья: Лопес Кастельянос (Гватемала).
Кингстон. Стадион "Индепенденс Парк".
Ямайка - Гондурас - 3:2 (2:0)
Голы: Орджилл, 15 (1:0). Орджилл, 41 (2:0). Лосано, 54 (2:1). Лоу, 56 (3:1). Кастильо, 90+2 (3:2).
Судья: Марруфо (США).
Кингстон. Стадион "Индепенденс Парк".