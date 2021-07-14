Нападающий сборной Катара установил необычный рекорд
06:37
Сборные Катара и Панамы сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ (3:3). Один из голов в составе катарцев забил Алмоэз Али.
Как сообщает ESPN, 24-летний форвард стал первым игроком, забившим хотя бы по одному голу в Кубке Азии, Кубке Америки и Золотом кубке КОНКАКАФ.
Такое достижение стало возможным, так как сборная Катара впервые была приглашена для участия в турнире, который проходит сейчас в США. Ранее катарцы были приглашены для участия в Кубке Америки в 2019 году.
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