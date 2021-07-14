Нападающий сборной Катара установил необычный рекорд

Сборные Катара и Панамы сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ (3:3). Один из голов в составе катарцев забил Алмоэз Али.

Как сообщает ESPN, 24-летний форвард стал первым игроком, забившим хотя бы по одному голу в Кубке Азии, Кубке Америки и Золотом кубке КОНКАКАФ.

?? Almoez Ali (Qatar) becomes the first ever player to score at least one goal in each of the Asian Cup, Copa America & Gold Cup pic.twitter.com/2cEBbSTosU — Walid Ziani (@bylka613_) July 14, 2021