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Нападающий сборной Катара установил необычный рекорд

06:37

Сборные Катара и Панамы сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ (3:3). Один из голов в составе катарцев забил Алмоэз Али.

Как сообщает ESPN, 24-летний форвард стал первым игроком, забившим хотя бы по одному голу в Кубке Азии, Кубке Америки и Золотом кубке КОНКАКАФ.

Такое достижение стало возможным, так как сборная Катара впервые была приглашена для участия в турнире, который проходит сейчас в США. Ранее катарцы были приглашены для участия в Кубке Америки в 2019 году.

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Евгений Козинов все материалы автора

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