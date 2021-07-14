Гондурас разгромил Гренаду в матче Кубка КОНКАКАФ

Сборная Гондураса разгромила Гренаду в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ — 4:0.

Команда Гондураса вышла на первую строчку в группе D с 3 очками. Ранее две другие команды из этой группы — Катар и Панама сыграли вничью.

Кубок КОНКАКАФ

Группа D

Гондурас — Гренада — 4:0 (1:0)

Голы: Бенгтсон, 28 (1:0). Солано, 52 (2:0). Леверон, 86 (3:0). Киото, 88 (4:0).

14 июля. Хьюстон. Стадион «BBVA».