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Гондурас разгромил Гренаду в матче Кубка КОНКАКАФ

09:15
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Сборная Гондураса разгромила Гренаду в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ — 4:0.

Команда Гондураса вышла на первую строчку в группе D с 3 очками. Ранее две другие команды из этой группы — Катар и Панама сыграли вничью.

Кубок КОНКАКАФ

Группа D

Гондурас — Гренада — 4:0 (1:0)

Голы: Бенгтсон, 28 (1:0). Солано, 52 (2:0). Леверон, 86 (3:0). Киото, 88 (4:0).

14 июля. Хьюстон. Стадион «BBVA».

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Иван Торопцев все материалы автора

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