«Урава» вышла в полуфинал клубного чемпионата мира и сыграет с «Манчестер Сити»
Мексиканский «Леон» проиграл японской «Ураве» в матче 2-го раунда клубного чемпионата мира — 2023 — 0:1. Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия).
Победный гол на 78-й минуте забил нидерландский нападающий Алекс Схалк.
«Урава» вышла в полуфинал турнира и сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится во вторник, 19 декабря. Начало — в 21.00 мск.
В другом полуфинале «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» — «Аль-Иттихад».
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