Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

Сегодня, 19:34

«Урава» вышла в полуфинал клубного чемпионата мира и сыграет с «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Мексиканский «Леон» проиграл японской «Ураве» в матче 2-го раунда клубного чемпионата мира — 2023 — 0:1. Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия).

Победный гол на 78-й минуте забил нидерландский нападающий Алекс Схалк.

«Урава» вышла в полуфинал турнира и сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится во вторник, 19 декабря. Начало — в 21.00 мск.

В другом полуфинале «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» — «Аль-Иттихад».

ФК Леон
ФК Манчестер Сити
1
Читайте также
Фигуристка Трусова сыграла в хоккей против экс-футболистов «Локомотива»
ОКР полностью прекратил финансирование нейтральных спортсменов
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
"Барселона" - "Гуанчжоу". Лучшие моменты
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема стал первым игроком, который забивал на 4 клубных чемпионатах мира

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости