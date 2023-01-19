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Сегодня, 16:12

Каманцев сообщил, что в РФС будут следить за опытом разъяснения решений ВАР на матчах

Мария Гусева
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что РФС будет следить за опытом разъяснения решений на основании данных ВАР на матчах клубного чемпионата мира.

«Мы поддерживаем идеи, которые помогают сделать судейство более открытым и понятным для болельщиков, — цитирует ТАСС Каманцева. — Мы также исходим из того, что любые новации должны быть сначала опробованы на коммерческих турнирах. Будем внимательно следить за нововведениями на клубном чемпионате мира. Если по итогам этого эксперимента будут внесены изменения в правила игры, мы будем их учитывать».

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) решил провести эксперимент, который заключается в том, чтобы главный арбитр объяснял зрителям матча, почему он поменял решение после просмотра ВАР.

Такое нововведение опробуют на клубном чемпионате мира, который пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля.

Источник: ТАСС

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Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Футбол
РФС
Павел Каманцев
0
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