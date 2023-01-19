Михаил Вилков оценил решение ИФАБ обязать судей давать публичные пояснения по работе ВАР

Экс-судья РПЛ Михаил Вилков оценил решение Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) обязать судей объяснять изменение своего решения после помощи ВАР.

— В первую очередь, я так понимаю, эта акция направлена на болельщиков, сидящих на трибунах, — приводит Metaratings.ru слова Вилкова. — Потому что у них нет видеоповторов, как у тех, кто смотрит трансляцию. Для того, кто смотрит трансляцию, после видеоповторов 80-90% эпизодов становятся понятны.

Бывают исключительные случаи, когда двойные комплексные моменты. Тогда необходимо объяснение специалиста, того же комментатора или специалиста уже в послематчевой программе.

Здесь же арбитр на стадионе будет кратко объяснять, например: «Гол отменен по причине офсайда». Тогда болельщик понимает структуру принятия решения. Как это будет восприниматься болельщиками, покажет эксперимент. И я думаю, что после года та же комиссия примет решение вводить это на крупных турнирах и в национальных чемпионатах. Это не займет много времени.

Я так понимаю, что у мониторов просто будет стоять микрофон. Такая практика уже не первый год применяется в хоккее. Команда инициирует просмотр, судья смотрит, отменяет гол и объявляет причину отмены, а зрителю на трибуне становится все понятно. И люди на трибуне спокойно реагируют и смотрят матч дальше.

Когда нет этого объяснения, то болельщики на трибуне начинают злиться и направлять на судью свой негатив, не понимая причины решения. Не думаю, что это сильно повлияет на длительность матча.

— Не будет ли в таких обстоятельствах компрометироваться позиция судьи?

— Речь идет не о трансляции обсуждения, а именно об оглашении и объяснении его итогов. В ближайшее время нам все покажут и расскажут, и мы будем понимать, нужен этот эксперимент или нет. В этой практики ничего такого нет. Зайдет она или нет, сложно сказать. Но такие пояснения совершенно точно снимут зрительский нерв. Ранее IFAB объявил, что эксперимент будет запущен на клубном ЧМ-2023, который пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля.