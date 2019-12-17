«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира

«Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира. Бразильская команда в полуфинале одержала волевую победу над «Аль-Хилялем» со счетом 3:1.

Второй финалист определится в паре «Ливерпуль» — «Монтеррей».

Клубный ЧМ

1/2 финала

«Фламенго» — «Аль-Хиляль Эр-Рияд» — 3:1 (0:1)

Голы: Аль-Давсари, 18 (0:1). Де Арраскаэта, 49 (1:1). Бруну Энрике, 78 (2:1). Аль-Булаихи, 82 — в свои ворота (3:1).

Удаление: Каррильо (Аль-Хиляль Эр-Рияд), 83.

Судья: Эльфат (США).

17 декабря. Доха. Стадион «Халифа».