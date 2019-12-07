Финал клубного чемпионата мира перенесен из Дохи в Халифу. Стадион не прошел проверку

Финал клубного чемпионата мира перенесен из столицы Катара Дохи на другой стадион, сообщает BBC.

Работы по строительству стадиона были завершены, но арена еще не прошла необходимые проверки для того, чтобы принимать матчи.

По решению ФИФА полуфинал с участием «Ливерпуля», финал и матч за третье место перенесены на Международный стадион в Халифе.

Турнир пройдет с 11 по 22 декабря.