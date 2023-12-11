ФИФА представила официальный мяч клубного ЧМ-2023

ФИФА представила официальный мяч клубного чемпионата мира по футболу-2023.

Официальный мяч клубного ЧМ-2023. Фото ФИФА

Клубный ЧМ-2023 пройдет в Саудовской Аравии с 11 по 22 декабря. В турнире примут участие «Флуминенсе», «Манчестер Сити», «Урава Ред Даймондс», «Леон», «Аль-Ахли», «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад».

Действующим победителем клубного чемпионата мира является мадридский «Реал». В 2022-м году сливочные обыграли в финале «Аль-Хиляль» (5:3).