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Клубный ЧМ

Сегодня, 13:03

ФИФА представила официальный мяч клубного ЧМ-2023

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фото Global Look Press

ФИФА представила официальный мяч клубного чемпионата мира по футболу-2023.

Официальный мяч клубного ЧМ-2023.
Фото ФИФА

Клубный ЧМ-2023 пройдет в Саудовской Аравии с 11 по 22 декабря. В турнире примут участие «Флуминенсе», «Манчестер Сити», «Урава Ред Даймондс», «Леон», «Аль-Ахли», «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад».

Действующим победителем клубного чемпионата мира является мадридский «Реал». В 2022-м году сливочные обыграли в финале «Аль-Хиляль» (5:3).

Футбол
ФИФА
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