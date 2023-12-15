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Сегодня, 22:57

Гол Бензема не помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Ахли» в 1/4 финала клубного чемпионата мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Ахли» из Каира в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира — 1:3. Встреча прошла в городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

За победителей забили Али Маалул (21-я минута, с пенальти), Хуссейн Эль-Шахат (59-я) и Эмам Ашур (62-я).

На 45-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не реализовал пенальти. На 90+2-й минуте Бензема забил единственный гол своей команды.

«Аль-Ахли» вышел в полуфинал турнира и сыграет с «Флуминенсе». Встреча состоится в понедельник, 18 декабря. Начало — в 21.00 мск. В другом полуфинале «Урава» сыграет с «Манчестер Сити».

Клубный ЧМ. 2-й раунд
15 дек, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Ахли Каир
3:1
Аль-Иттихад Джедда

Карим Бензема
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Аль-Иттихад
0
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