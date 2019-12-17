«Эсперанс» разгромил «Аль-Садд» в матче за пятое место на клубном чемпионате мира

В матче за пятое место на клубном чемпионате мира тунисский клуб «Эсперанс» обыграл катарский клуб «Аль-Садд» (6:2).

В составе победителей дубль сделал Хамду Эльхуни. Дубль оформил Анис Бадри.

Клубный чемпионат мира

Матч за пятое место

«Аль-Садд» (Катар) — «Эсперанс» (Тунис) — 2:6 (1:4)

Голы: Эльхуни, 6 (0:1). Бадри, 13 (0:2). Бадри, 25 — с пенальти (0:3). Бунеджа, 32 — с пенальти (1:3). Эльхуни, 42 (1:4). Аль-Хайдос, 49 — с пенальти (2:4). Эльхуни, 74 (2:5). Дербали, 87 (2:6)

Удаление: Хассан (Аль-Садд), 24.

Судья: Зитоуни (Таити).

17 декабря. Доха. Стадион «Халифа».