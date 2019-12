Две легенды. Венгер встретился с Клоппом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в Катаре встретился с Арсеном Венгером, ранее работавшим в «Арсенале». Они приняли участие в записи интервью, которое выйдет на beiN Sports. Француз является экспертом этого телеканала.

Arsene Wenger interviewing Jurgen Klopp today ?



Two of the greats ?#LFC #AFC pic.twitter.com/sGUcn0X59V