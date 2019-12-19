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Две легенды. Венгер встретился с Клоппом

21:25
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в Катаре встретился с Арсеном Венгером, ранее работавшим в «Арсенале». Они приняли участие в записи интервью, которое выйдет на beiN Sports. Француз является экспертом этого телеканала.

Накануне «Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира в Катаре, обыграв «Монтеррей» (2:1). Теперь мерсисайдцы сыграют с «Фламенго».

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