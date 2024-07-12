«Шанхай» Слуцкого только раз жаловался на арбитра. В Китае все хорошо с судейством?

Председатель судейского комитета РФС в интервью «СЭ» выразил готовность помочь китайцам в развитии их судейства и технологии ВАР. А нуждаются ли они в таком содействии? И чему мы можем у них научиться?

Эксперт «СЭ» — о некоторых нюансах организации судейства в Китае и уровне его развития.

Hawk-Eye Innovations, Slomo и Rigour

«Мы можем обучить их судей, поработать совместно над улучшением их технологии ВАР и всем остальным», — заявил в интервью «СЭ» председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев, сообщив о желании и готовности сотрудничать с коллегами из Китая. Новость, скажем, неожиданная. Все детали и нюансы такой вероятной кооперации с взаимной пользой пока не названы. А то, что сказано выше, вызывает некое удивление. Непонятно, что представители РФС могут дать возможным партнерам, чтобы улучшить их технологию.

Насколько мне известно, китайцы использовали и продолжают использовать сертифицированную ФИФА технологию ВАР, разработанную Hawk-Eye Innovations Ltd, пионером в этой сфере и лидером среди мировых провайдеров. Именно с помощью этой компании, зарегистрированной в Англии, начался проект с использованием видеоарбитров (ВАР) в России. Ее сотрудничество с РФС прекратилось спустя несколько лет — в 2022 году.

Из-за этого пришлось прибегнуть к услугам американо-российской Slomo.TV. И к ее технологии ВАР затем добавили китайские виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) от Beijing Rigour Technology. Получился гибрид. Странный, но более-менее работающий.

А у Hawk-Eye ВОЛ уже были включены в пакет, все шло сразу от одного разработчика.

Возникают вопросы: о какой из технологий тогда идет речь и кому собираются помогать в ее улучшении — Китайской футбольной ассоциации (КФА), у которой есть технология от Hawk-Eye, или пекинской фирме Rigour? Первую улучшает сама компания Hawk-Eye Innovations. Ей не требуется помощь РФС. А ко второй не имеют прямого отношения китайские рефери. Возможно, мы чего-то не знаем или не понимаем, но пока тема сотрудничества с КФА какая-то путаная.

Фото Китайская футбольная ассоциация

7 судей ФИФА

Китайские судьи, как, в общем-то, и большинство представителей азиатской конфедерации, не относятся к мировой элите, где ведущие позиции традиционно занимают европейцы и южноамериканцы. Но все же на крупных турнирах рефери из Поднебесной работали, в том числе и на чемпионате мира. И продолжают судить, получая международный опыт. С этим у них проблем нет.

Число судей ФИФА у КФА сопоставимо с РФС. У китайцев их, как сообщают сайты КФА и ФИФА, семь человек (если считать только мужчин) — Ма Нин, Фу Мин, Шэнь Иньхао, Ван Ди, Чжан Лэй, Цзинь Цзинюань и Ду Цзяньсинь. Пятеро из них также вправе работать как видеоарбитры ФИФА.

Уровень

Об уровне судейства в целом говорить сложно, не видя все матчи тура, все игры суперлиги. Если оценивать исключительно по спорным эпизодам, которые в этом году рассматривала специальная китайская комиссия, можно лишь сказать, что у них свои трактовки правил. Некоторые сильно отличаются от европейских и/или российских. Из-за этого теоретически может возникнуть проблема, если китаец без дополнительной подготовки выйдет судить матч РПЛ или начнет взаимодействовать с российским ВАР по какому-либо спорному эпизоду. Возможно, этого удастся избежать, пригласив Ма Нина, работавшего на чемпионате мира в Катаре и недавно судившего финал Кубка Азии. Но и ему придется что-то заранее объяснить.

Фото Global Look Press

Комиссия

В китайском футболе есть подобие экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Как правило, оцениваются не только моменты, вызвавшие недовольство клубов, но и вердикты рефери, приведшие к дискуссии в футбольном сообществе. Первое в этом году рассмотрение спорных ситуаций прошло через два дня после игры чемпионата Китая. Такой примерный график затем и соблюдался, комиссия заседала по вечерам, а решения публиковались на следующий день после их вынесения — с сопровождающими текст видеоповторами. В целом, получается, оперативнее, чем у нас.

С середины марта (чемпионат проходит по схеме «весна — осень») состоялось уже 13 заседаний этой специальной комиссии, призванной дать оценку решениям судей в матчах разных лиг. Рассмотрены три десятка эпизодов, если учитывать только чемпионат Китая и не принимать во внимание встречи двух других мужских лиг и женской.

Помимо экспертов в видеоконференции обычно принимают участие (как наблюдатели) представители дисциплинарного департамента, а также журналисты, освещающие тему судейства. Последнее очень важно — они имеют возможность следить за ходом дискуссии, воочию убеждаться в объективности происходящего и изучать правила и их трактовки.

На некоторых заседаниях присутствовали и сотрудники Главного управления спорта.

Два «Шанхая»

Безусловно, наших читателей, следящих за карьерой Леонида Слуцкого, интересует, как часто разбирались эпизоды из матчей его команды. «Шанхай Шэньхуа» упоминался всего раз. Выходит, что этот клуб только однажды оспорил судейский вердикт.

Произошло это после матча 8-го тура, в котором встречались земляки и лидеры чемпионата Китая — «Шанхай Хайган» и «Шанхай Шэньхуа». Игра закончилась со счетом 1:1. А на 90+5-й минуте судья Фу Мин не засчитал гол команды Слуцкого, так как ассистент арбитра зафиксировал положение «вне игры», в котором оказался 20-й номер Юй Ханьчао. Вмешался ВАР, но арбитр посмотрел видеозапись и оставил первоначальное решение в силе.

Эксперты комиссии потом вынесли оценку этому решению, единогласно поддержав ассистента и судью и определив, что вмешательство ВАР было ошибочным.

Больше «Шэньхуа» в материалах комиссии не упоминался. А вот название его соседа, который сейчас, после 18 туров, идет первым, оторвавшись всего на два очка, еще попадалось.

Во 2-м туре в игре с «Чжэцзяном» (0:0) был правильно отменен 11-метровый удар в пользу «Хайгана».

В 10-м туре, когда лидер турнира в гостях разгромил «Шэньчжэнь» (6:0), правильно вмешался ВАР, а судья потом правильно назначил пенальти в пользу «Хайгана».

В перенесенной игре 7-го тура «Мэйчжоу» — «Шанхай Хайган» (1:2) судья, как определила комиссия, дважды ошибочно засчитал голы гостей, не фиксируя фолы в атаке. Выходит, рефери «подарил» три очка конкуренту «Шэньхуа» — расположение команд в таблице могло быть другим.

В матче 16-го тура «Ухань» — «Шанхай Хайган» (0:2) ВАР правильно не вмешался — игрок гостей не заслуживал удаления, но судья ошибочно не вынес ему предупреждение.

Уважаемые международные эксперты

Произошел один редкий эпизод — редкий для современного футбола, где есть всевидящее око ВАР. В дерби в Циндао между «Сихайань» и «Хайню» (1:0) армянский легионер хозяев поля Вараздат Ароян, когда мяч еще не был введен в игру, в чужой штрафной площади приблизился к сопернику и умышленно ударил его рукой в причинное место. Удар получился несильным, но точным — Мартин Боаки упал на газон и скорчился от боли.

Судья никак не наказал игрока «Сихайаня». Большинство членов комиссии решили, что его действия нужно считать неспортивным поведением, а не агрессией. Потому он заслуживал предупреждения, а не удаления. Видимо, потребовалось подтверждение такой версии, иначе непонятно, зачем последовало обращение к «трем авторитетным экспертам из международного судейского сообщества». То есть к иностранцам. Как сообщалось, основное мнение (но не единогласное) у них тоже за желтую карточку.

ФИФА и Бузакка

Развивать судейство в Китае помогает ФИФА. Международная федерация футбола в рамках проекта FIFA Forward содействовала финансово с внедрением ВАР-технологий в Гонконге. А на материковой части Поднебесной помогает департамент судейства ФИФА.

Массимо Бузакка (слева).

С 8 по 13 июня этого года посередине сезона сбор арбитров суперлиги провел директор департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка.