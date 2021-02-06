Мнением о возможных реформах еврокубков поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

— Пока окончательного решения нет, но порассуждать, в принципе, можно, — начал Колосков. — Все это звенья одной цепи. УЕФА хочет завлечь в Лигу чемпионов богатые клубы, так как существует угроза, что они создадут свой турнир — Суперлигу.

К сожалению, это история давнишняя... Еще при Юханссоне УЕФА пытался задобрить грандов. Я тогда входил в исполком. Разработали две программы, определенную систему отчислений клубам. В итоге удалось эту тему приостановить.

Потом идея изменения формата Лиги чемпионов часто звучала при Платини. В конце концов пришли к выводу, что нужно соблюсти принцип солидарности, не обделять средние клубы.

Наконец, теперь мы сталкиваемся с третьим вариантом развития этой ситуации. Мне думается, что новый формат, конечно, будет согласован с европейскими клубными грандами. Но надеюсь, что и они не начнут настаивать на полной закрытости Лиги и дадут возможность другим командам тоже откусить кусочек от финансового пирога.

Новый формат турнира предполагает увеличение количества матчей на групповом этапе. Так? Но как быть с перегруженностью календаря? Ведь многие тренеры и футболисты уже по ходу прошлого сезона сетовали на очень плотный график. Некоторые игроки ведущих клубов за сезон проводят по 50-60 матчей! А тут вы им добавляете еще... Важно сохранить баланс и не загнать ведущих футболистов, звезд, ради которых люди и смотрят футбол. Иначе получим обратный эффект. Интерес к самой игре пропадет, а травматизм, напротив, возрастет...

Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Читал, что, возможно, УЕФА попросит все европейские футбольные ассоциации, федерации сократить число команд в своих элитных дивизионах до 16. Да, такой вариант не исключен. В свое время — при Платини, кажется, — приняли решение, что в ведущих европейских лигах должно выступать не больше 20 клубов. Так что сейчас могут вновь пойти по этому пути.

Наверное, участие в первом турнире нового формата будет зависеть от таблицы коэффициентов УЕФА, где в ближайшее время мы можем упасть ниже... Это, конечно, вызывает опасения у российских болельщиков. У нас сейчас и так только один клуб напрямую попадает в Лигу чемпионов. Уже, по сути, очень узкое горлышко. А что будет дальше?

Но все-таки у меня есть ощущение, что УЕФА не позволит проигнорировать команды, которые не выступают в европейских лигах первой пятерки. Это неправильно! Баланс сохранится. Гранды пойдут на уступки.

Мы уже сами себя обделили, куда уж дальше? Надеюсь, российским клубам вход в новую Лигу чемпионов не закроют.