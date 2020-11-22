Титов и Ананко — о знаменитом разгроме «канониров» в «Лужниках».

Ровно 20 лет назад, 22 ноября 2000 года, в морозной Москве «Спартак» в стартовом матче второго группового этапа Лиги чемпионов не оставил камня на камне от лондонского гранда.

Для начала — статистика того матча:

Лига чемпионов. Второй групповой турнир

«Спартак» (Россия) — «Арсенал» (Англия) — 4:1 (1:1)

Голы: Силвинью, 2 (0:1) Маркао, 29 (1:1) Маркао, 51 (2:1) Титов, 77 (3:1) Робсон, 82 (4:1).

«Спартак» (Москва): Филимонов, Ананко (Бушманов, 88), Тчуйсе, Парфенов, Ковтун, Булатов, Баранов, Безродный, Титов, Робсон, Маркао.

«Арсенал» (Лондон): Маннингер, Лужный, Адамс, Киоун, Силвинью, Парлор, Вивас, Юнгберг, Пирес (Лаурен, 70), Анри, Кану (Вильторд, 66).

Судья: Коллина (Италия).

22 ноября. Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 81 000 зрителей (вмещает 84 745). Минус 8 градусов.

Дебют встречи остался за гостями. Уже на 2-й минуте Анри после паса Пиреса освободился от опекуна и элегантным движением обманул Ананко. Левый защитник Силвинью, оказавшийся к тому моменту на позиции центрфорварда, сыграл как настоящий бомбардир — выманил на себя Филимонова и четким ударом поразил цель.

Красно-белые не сразу пришли в себя. Кану мог отправлять команду Романцева в нокдаун, но выручил Филимонов, ногой блестяще отбив мяч после удара в дальний угол. Ко второй половине тайма москвичи перехватили инициативу и на 29-й минуте заработали штрафной в относительной близости от ворот Маннингера. Булатов разыграл мяч с Титовым, подал его в штрафную, где в неуступчивой борьбе преуспел Маркао: мяч, отскочивший от головы Силвинью, лег ему на левую ногу, и через мгновение счет уже был ничейным.

Баранов мог выводить «Спартак» вперед, плотно приложившись с убойной дистанции, — мимо. «Канониры» ответили двумя контратаками: Ковтуну пришлось в самоотверженном прыжке бросаться под удар Пиреса, а Парфенов с огромным трудом помешал забить Кану, который уже готовился замкнуть прострел Юнгберга.

Начало второго тайма спартаковцы снова проспали. На 48-й минуте Юнгберг подал справа, Пирес скидывал мяч головой на дальнюю штангу. Далее мяч коснулся головы Парфенова, пытавшегося прервать опаснейший пас, и угодил в стойку спартаковских ворот. Спустя пару минут Парфенов в отчаянном прыжке выбил мяч у занесшего ногу для удара Юнгберга.

Но уже через какие-то секунды Титов отдал пас направо на Тчуйсе, тот навесил, и Робсон, как показалось, бил в дальний угол наверняка. Мяч полетел мимо цели, но Маркао в прыжке переправил его в ворота- 2:1.

Главный тренер англичан Арсен Венгер делал все, что мог, дабы переломить ход игры, начавшейся удачно, но потом внезапно развернувшейся на 180 градусов. Вильторд менял Кану, Лаурен- Пиреса.

Но разъяренный «Спартак» было уже не остановить- даже вратарю Маннингеру, который фантастически отбил на 71-й минуте классный удар Маркао с ходу. Шесть минут спустя третий гол, расставивший все точки над «i», был-таки забит. Титов после передачи Маркао, не сближаясь с вратарем, мощным ударом не оставил ему ни малейшего шанса. А еще через пять минут Тчуйсе, едва перейдя середину поля, выдал длинный потрясающий пас на ход Робсону. Бразилец ловко обошел голкипера справа и с острого угла точно отправил мяч в дальний угол арсенальских ворот — 4:1.

Егор Титов: «Это сейчас модно делать селфи из раздевалки. А мы ту победу не праздновали»

22 ноября 2000 года. Москва. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Егор Титов и Робсон оригинально отмечают один из забитых мячей. Фото Алексей Иванов

Спустя 20 лет мы вспоминаем перипетии той игры с легендой красно-белых Егором Титовым.

— Каждую осень в конце 90-х — начале 2000-х «Спартак» собирал аншлаги на матчах Лиги чемпионов, — говорит Титов. — Несмотря на холодную погоду, болельщики приходили на стадион за полтора-два часа до стартового свистка. То есть люди — 15-20 тысяч человек — уже сидели на морозе задолго до стартового свистка, чтобы поприветствовать нас!

Мы привыкли к такому интересу к «Спартаку», к нашему футболу. Если помните, сборная в октябре 1999 года в решающем матче отбора Евро-2000 с Украиной собрала 90 тысяч зрителей. Это сейчас цифра выглядит немыслимой, а тогда считалась в порядке вещей. Учтите, что в наше время зимы были совсем другие. Это сейчас климат стал более мягким, а нам доводилось выходить на поле и при минус 10, и при минус 20 — например, на Кубок в Новосибирске.

Такова была норма футбольной жизни. Осень, Лига чемпионов, мороз, переполненные трибуны «Лужников». И что самое главное — дома мы, выражаясь футбольным сленгом, редко кого «отпускали». Все европейские клубы потом признавали, что выезд в Москву становился чуть ли не самым тяжелым для них в еврокубках.

— Олег Романцев на предматчевой пресс-конференции заметил: «Для «Спартака» не существует непобедимых соперников при условии, что каждый футболист сыграет на пределе своих возможностей».

— Мы прекрасно понимали, что в Москве тогда действительно могли победить любой клуб. И доказывали это делом. Помню, когда сыграли вничью с крепким «Лионом», такое разочарование настало у болельщиков и прессы! Все считали, что «Спартак» обязан брать верх над французами. Повторяю, в «Лужниках» от нас все ждали только победы. Когда в ноябре 98-го на последней минуте встречи с «Интером» (1:1. — Прим. В.А.) Симеоне сравнял счет, это стало настоящей трагедией! Такой менталитет выработался у нашего футбольного поколения. Каждый матч — только победа! И неважно, кто против тебя выходит.

— То есть не испытывали пиетета к Анри, Кану, Пиресу, Юнгбергу, которые прилетели тогда в Москву?

— Большие тренеры — тот же Венгер — отдавали должное «Спартаку». В 1998 году на нас обжегся Гус Хиддинк с «Реалом» — 1:2. В общем, произносилось много громких эпитетов в наш адрес. Мы знали себе цену, осознавали, что готовы дать бой тому же «Арсеналу».

— Но начало матча получилось просто обескураживающим. Уже на 2-й минуте Силвинью открыл счет...

— Не забывайте, что «Арсенал» тогда по праву называли одной из самых играющих команд Европы. И состав, что и говорить, у «канониров» был невероятный. Для нас тот гол стал ушатом холодной воды. А потом еще и Сашка Филимонов пару раз выручил. К сожалению, «Спартак» порой не сразу просыпался, включался — любили сами себе создавать проблемы. Но тем интереснее отыгрываться. Уже в первом тайме Маркао счет сравнял.

А вторая половина встречи — бенефис обороны «Спартака» в лице Ананко, Ковтуна, Тчуйсе, Парфенова и атаки за счет наших бразильцев. Сейчас, возможно, мало кто помнит, но в самой концовке у Анри сдали нервы. Француз начал откровенно хамить, очень грубо сыграл против Ананко. Дима тогда провел чуть ли не лучший свой матч, полностью выключив француза.

22 ноября 2000 года. Москва. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Тони Адамс против Робсона. Фото Алексей Иванов

— Не ожидали такого хамства от европейской звезды?

— Прием был за гранью, исподтишка... Васильича (Ананко. — Прим. В.А.) даже вынужденно пришлось заменить. Скажем так, Анри неприятно меня удивил.

— Мороз вам сильно помог?

— В принципе, какое-то преимущество погода нам создала — уже тренировались в таких условиях. И, конечно, болельщики все 90 минут гнали нас вперед. Точнее, они еще за час до игры поддерживали, подбадривали «Спартак». Потрясающая атмосфера. По-другому мы сыграть просто не могли.

— В первом тайме Коллина не поставил пенальти, когда вы упали после контакта с голкипером «Арсенала».

— Небольшое касание там было. Но, по идее, мне следовало раньше падать. Я ждал контакта, но он оказался незначительным. Так что у Коллины не имелось веских оснований указать на точку. Признаюсь, я тогда не особо надеялся, что назначат 11-метровый.

— Лучшим игроком матча с «канонирами» признали Маркао, оформившего дубль. До этого бразилец дважды огорчил «Спортинг». Что с ним случилось потом, почему перестал забивать, сник?

— По комплекции, по стилю игры Маркао, наверное, можно сравнить с Ари. Техничный, умеющий прикрывать мяч корпусом, хорош на «втором этаже», с неплохой дистанционной скоростью.Сейчас сложно сказать, почему он надолго у нас не задержался. Качества-то были. Знаете, когда в «Спартаке» появился Робсон, то сам хотел влиться в коллектив, общаться. Все время с нами сидел, хотя многого из того, что мы говорили, и не понимал. Но все равно не мыслил себя вне команды.

А Маркао, в принципе, хватало общения с тем же Робсоном, поэтому, возможно, он как-то дистанцировался от других. Может быть, и в этом кроется причина того, что он не смог раскрыть весь свой потенциал в «Спартаке». С Робсоном я, кстати, до сих пор на связи по телефону. Болельщики вспоминают его добрым словом.

— Робсон как нападающий посильнее Маркао?

— На тот момент Роба был более адаптирован к нашему чемпионату, понимал нас с полуслова. В целом они абсолютно разные нападающие. Если брать по баскетбольным меркам, то Робсон — легкий форвард, а Маркао больше тянул на центрового. Осенью 2000 года выглядел действительно очень прилично.

— Именно Маркао выдал голевую передачу, когда вы забивали третий гол в ворота лондонцев.

— Ему просто мяч попал в пятку и отскочил ко мне. По большому счету, Маркао тогда сознательно мне пас не отдавал. Но по хоккейным меркам- да, это передача. Вот Тчуйсе в эпизоде с четвертым голом действительно выдал проникающий на Робсона. В тот вечер у всех все получалось. Такой драйв, такие эмоции, такая поддержка болельщиков! Просто фантастика!

22 ноября 2000 года. Москва. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Маркао и Робсон празднуют гол. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Как, кстати, относились тогда к разговорам, что Тчуйсе может играть за нашу сборную? Как раз в 2000 году камерунец получил российский паспорт.

— Это все бюрократические дела. Ему выдали документ, потом Тчуйсе, видимо, не захотел выступать за сборную России, отказался. Обычная история. Понимаете, в голову к камерунцу ведь не залезешь. Но чисто по футбольным качествам это очень сильный защитник. Обыграть его один в один практически нереально.

— Что творилось после матча? С кем-то поменялись футболками?

— Да довольно спокойно воспринимали эти победы, особо некогда было радоваться. Это сегодня мы видим фотографии из раздевалки, из душа, с шампанским, с пивом, как будто люди каждый день выигрывают чемпионат мира. Раньше все проходило буднично. Мы все силы оставляли на поле. В раздевалку приходили опустошенными, сил на празднования не оставалось. Мысленно готовились к следующему сопернику. Единственное — эмоции зашкаливали, если только становились чемпионами или брали Кубок. Тогда — да, могли немного пошуметь, покричать, но все равно держали себя в рамках. Мы все-таки воспитаны еще в СССР, скромнее себя вели.

— Почему та победа над «Арсеналом» так и осталась единственной в группе?

— Помню, что мы считались явным фаворитом перед матчем 2-го тура с «Лионом». Даже французская пресса считала «Спартак» таким. Думаю, вся футбольная Европа находилась под впечатлением нашей победы над «Арсеналом».

Мы тогда действительно шокировали Старый Свет. Ведь после игры с «канонирами» чуть ли не всех футболистов хотели раскупить. Но мы о многих предложениях узнавали гораздо позже. Кроме того, «Спартак» не горел желанием с нами расставаться. И потом, кажется, только у Робсона и Маркао имелись агенты. Наши трансферные дела никто не вел, поэтому и уехать куда-либо было крайне сложно.

— У вас тогда была очень хорошая пресса. Вот что, в частности, осенью 2000 года говорил Андрей Шевченко: «Мне очень нравится, как действует Титов. Это умный футболист, который ведет в «Спартаке» всю игру. С таким полузащитником было бы приятно сыграть в одной команде: когда за спиной действует умелый распасовщик, прекрасно читающий игру, это облегчает задачу нападающим. Нам бы Титова в свою сборную — и у нас не было бы проблем в своей отборочной группе. Перспективы Егора за границей? Думаю, он не затеряется в сильном европейском чемпионате. Умных футболистов ценят везде. «Спартак» регулярно выступает в Лиге чемпионов, а это значит, что Титова держат на прицеле. Единственный национальный чемпионат, в котором Егору было бы, пожалуй, трудно себя проявить, — это серия А».

— С Андреем поддерживали связь, пересекались, общались. Но трансферных вопросов в наших разговорах не касались. А сейчас уже не вижу смысла рассуждать о том, где в Европе я мог тогда продолжить карьеру. Дела давно минувших дней...

— Почему в Лионе «Спартак» пропустил три безответных мяча?

— Возможно, дело в психологии. На нас все очень серьезно настраивались, выкладывались по полной программе. И когда мы сталкивались с запредельной самоотдачей соперников, видимо, не могли изыскать дополнительные ресурсы. Не забывайте, что у «Спартака» не было тогда денег на трансферы — играли своими силами. Если и укреплялись, то брали только бесплатных футболистов, свободных агентов.

Это тоже не могло не сказаться на итоговом результате. А в 3-м и 4-м турах нам противостояла «Бавария» — на тот момент сборная мира. К тому же матчи проходили в феврале, когда «Спартак» не имел игровой практики. Дважды уступили мюнхенцам, но все равно, считаю, смотрелись достойно.

Дмитрий Ананко: «Анри сломал меня намеренно»

Бывший защитник красно-белых Дмитрий Ананко вспомнил о своей дуэли с Тьерри Анри в морозных «Лужниках».

— Ваше участие в той встрече было под большим вопросом.

— Да. Но я все-таки успел восстановиться к матчу с «Арсеналом» после травмы. Какие-то встречи в чемпионате даже пришлось пропустить, чтобы подойти во всеоружии к встрече с лондонцами.

22 ноября 2000 года. Москва. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Счастливый Юрий Ковтун. Фото Григорий Филиппов

— Что вам конкретно говорил Олег Романцев перед матчем?

— Персонально мы ни с кем не играли. Олег Иванович, в принципе, нам все рассказал, как действовать против атаки «Арсенала» — Кану, Анри. В индивидуальном мастерстве они нас превосходили, а вот командные действия — козырь «Спартака».

— Насколько тяжело пришлось против Анри?

— Вы знаете, нам было интересно проверить свои силы в Лиге чемпионов, на фоне таких команд, как «Реал», «Арсенал», «Бавария». Понятно, что Анри на тот момент — один из лучших форвардов мира. Техника, скорость, дриблинг, открывания — все при нем! Поэтому старались действовать с ним поплотнее.

Но не могу сказать, что француз создал нам какие-то неразрешимые проблемы в тот вечер. Видимо, «Спартак» оказался хорошо готов физически, тактически. Да и с психологией у нас все в порядке. К тому времени уже «Реал» обыгрывали. Так что присутствовала уверенность в своих силах. Не самоуверенность, а именно уверенность. С оптимизмом смотрели на эти матчи.

— Егор Титов заметил, что футболисты того «Спартака» понимали: дома они способны победить любого соперника.

— Так и было. Мы знали себе цену. Понимали, что трибуны окажут нам фантастическую поддержку. Болельщики выступали нашим 12-м игроком, гнали нас вперед. Команда прекрасно понимала, что не может их подвести, выкладывалась на все 100 процентов. За нас тогда переживала вся страна.

Повторю: в 98-м «Спартак» брал верх над «Реалом», на равных боролся с «Интером». Мы уже сыгрались, действовали синхронно блоками — как в обороне, так и в атаке. Вы же помните, какое поле было тогда осенью в «Лужниках»?

— Неважное...

— Да уж. Ужасное! Но нам все равно хватало техники, чтобы не ошибаться в передачах. Я как-то посчитал, сколько точных пасов мы отдали вперед на чужой половине поля, — реально высокий процент!

— О чем подумали, когда на 2-й минуте Силвинью открыл счет в матче?

— Это не выбило нас из колеи. Олег Иванович всегда подчеркивал: что бы ни случилось, не отходите от своей игры. Так что никакой паники тогда не возникло. Хотя, надо признать, «Арсенал» мог удваивать преимущество, но выручил Филимонов. Потом немного перестроились и вернулись в игру. Одним словом, собрались.

22 ноября 2000 года. Москва. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Тьерри Анри против Дмитрия Парфенова. Фото Алексей Иванов

— Вы тот матч не довели до конца. Вспомните эпизод, когда Анри нанес вам травму?

— Он это специально сделал. Я весь матч вел с ним единоборства. Вообще, звезды не любят, когда защитники создают им сложности, у кого-то нервы сдают. Итальянцы, например, частенько били исподтишка. Это сейчас ВАР есть, а раньше-то не отследишь все эти приемы. В общем, мы всю игру с ним боролись, сражались. Помню, в центре поля я за ним не успел, зацепил его, получил за это желтую. И буквально через пару минут Анри в прыжке пяткой вонзил мне шипы в колено...

— Ого.

— Да, мне его зашивали в раздевалке. Так что не смог доиграть матч...

— Не ожидали такого от Анри?

— Нет, конечно. Но это футбол. Вспоминаю матч с «Нантом». Я должен был противостоять Педросу — на тот момент игроку сборной Франции. Действовал против него довольно удачно. Он не сдержался, специально ударил меня ногой — его удалили. Педрос так проявил себя, Анри решил нанести мне травму... Что тут уже поделать. Пусть это останется на его совести.

— Анри не извинился?

— Нет. Он же это сделал намеренно. Когда я на нем сфолил в центре поля- подошел и извинился. Конечно, тот поступок его не красит.

— Справа в защите «Спартака» выступал Тчуйсе. Тогда как раз говорили о том, что камерунец, возможно, будет играть за сборную России.

— Жерри здорово отбирал мяч один в один. В принципе, все игроки того «Спартака» могли рассчитывать на вызов в сборную. По уровню, думаю, он соответствовал нашей национальной команде. Все-таки Тчуйсе несколько сезонов провел в «Спартаке» без спадов.

— В чем феномен Маркао? Сверкнул в матчах с «Арсеналом» и «Спортингом» — и больше особо себя не проявлял.

- Бразильцы подвержены эмоциями. Он действительно мощно провел матч с «Арсеналом», измотал защитников гостей, забил два мяча. Здесь вопросов нет — это, наверное, был его пик в нашей команде.

Почему дальше не пошло? Сложно сказать, в голову легионеру ведь не залезешь. Но вот Робсон был другой - прибавлял с каждой тренировкой. Сделал себя сам. Каким он к нам пришел и каким в итоге стал — это небо и земля. Влился в наш коллектив. По человеческим качествам, по умению работать, терпеть к нему никогда вопросов не возникало. Такой, знаете, нетипичный бразилец.

А у Маркао, видимо, проявился южноамериканский менталитет, от настроения где-то зависел его футбол. Мы понимали, что парень умеет играть в футбол, качества у него были. Но, наверное, не хватило характера.

22 ноября 2000 года. Москва. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Егор Титов забивает гол. Фото Александр Вильф

— Почему та победа над «Арсеналом» так и осталась единственной для «Спартака» на втором групповом турнире Лиги чемпионов?

— Матч 2-го тура с «Лионом» — 0:3 — я пропустил, даже не летал во Францию. Женя Бушманов вышел вместо меня. Сейчас вам уже и не отвечу, почему мы тогда больше никого не обыграли. Это же уже был второй групповой турнир. До этого обошли «Байер», «Спортинг». Пропустили вперед только «Реал».

Возможно, приходилось играть на пределе своих возможностей. Как-никак дополнительные шесть матчей. Где-то не хватило силенок, где-то не повезло, возможно, что-то не залетело. Объективно мне сейчас уже сложно оценить, почему тогда не прошли дальше. Из-за травмы я выпал из обоймы и участия в оставшихся матчах не принимал. Наверное, лучше спросить тех ребят, которые играли.

Олег Романцев: «Не уверен, что Маркао отвечает самым высоким требованиям»

А вот что главные тренеры команд говорили тогда сразу после матча. Главный тренер «Спартака» довольно сдержанно оценил игру Маркао.

— После первых 20 минут вы продолжали верить в успех? — спросили Романцева на пресс-конференции.

— Да. Наши игроки не уступали соперникам ни на одном участке поля.

— Что вас удивило в игре своей команды и ее соперника?

— Про «Арсенал» говорить не буду. Что касается «Спартака», известно: главное условие для его успешной игры — состояние поля, ведь мы приверженцы действий низом. Поле же было не в лучшем состоянии — я говорю это не в укор работникам стадиона. То, что нам удалось и на нем показать комбинационную игру, порадовало.

— До матча вы говорили, что традиции былых побед не имеют решающего значения. Не изменили теперь своего мнения?

— Нет. Традиции не имеют решающего значения, и ставить их во главу угла — значит недостаточно уважать тех игроков, которые побеждают сегодня. Вместе с тем традиции не могут не вдохновлять на успехи нынешнее поколение. Отмечу, что восемь из одиннадцати футболистов «Спартака» вышли на поле с повреждениями. Тем не менее они нашли в себе силы превозмочь боль и добиться успеха.

22 ноября 2000 года. Москва. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Радость Егора Титова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Что случилось с Ананко?

— У него рваная рана. Ананко шипами попали в коленный сустав, и ему придется наложить два-три шва. В Лионе он в любом случае выйти на поле не смог бы из-за трех желтых карточек. Надеюсь, к следующей игре, то есть к будущему году, он будет в состоянии защищать цвета «Спартака».

— На какой срок заключен контракт с Маркао?

— На три года. Но пока не уверен, что Маркао полностью отвечает самым высоким требованиям. Ему еще работать и работать.

— В какой линии «Спартак» превзошел «Арсенал»?

— Манера игры «Спартака» такова, что и защитники, и нападающие обязаны уметь играть в средней линии. Именно в ней и наблюдалось наше превосходство. Но идеальных игр не бывает: мы допускали и оплошности, позволив создать опасные моменты у своих ворот и не использовав несколько голевых шансов.

Арсен Венгер: «Спартак» быстро комбинировал"

Главный тренер «Арсенала» признал, что его команда физически подсела после перерыва.

— Матч мы начали хорошо и при счете 1:0 должны были забить второй гол, но, к сожалению, неожиданно позволили сопернику сравнять счет после розыгрыша свободного, — говорил после финального свистка Венгер. — Во второй половине «Спартак» быстро комбинировал, мы же физически сдали. В обороне «Арсенал» выглядел слабее, чем обычно. Важно было не дать «Спартаку» выйти в счете вперед, а у нас этого не получилось. Мы пропустили нелепые голы. И хотя после второго еще имели преимущество, третий нас доконал. Что же касается условий, то они были одинаковыми для обеих команд. Мы не можем жаловаться.

— Если бы в матче участвовал Бергкамп, результат встречи был бы иным? (Голландец не прилетел в Москву из-за аэрофобии. — Прим. «СЭ»)

— Утвердительный ответ звучал бы неуважительно по отношению к другим футболистам.