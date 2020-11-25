«Зенит»: миссия провалена. Плей-офф Лиги чемпионов не будет

Чемпионы России проиграли «Лацио» в Риме (1:3) и потеряли даже математические шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа F

«Лацио» — «Зенит» — 3:1 (2:1)

Голы: Иммобиле, 3 (1:0). Пароло, 22 (2:0). Дзюба, 25 (2:1). Иммобиле, 55 — с пенальти (3:1).

«Лацио»: Рейна, Габаррон (Луис Фелипе, 60), Худт, Ачерби, Лаццари (Фарес, 68), Лукас (Катальди, 68), Луис Альберто, Пароло (Акпа-Акпро, 60), Марушич, Корреа, Иммобиле (Муричи, 81).

«Зенит»: Кержаков, Кузяев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Азмун, 73), Малком, Дуглас Сантос (Сутормин, 37), Барриос (Дриусси, 59), Ерохин (Шамкин, 74), Мостовой (Мусаев, 59), Дзюба.

Предупреждения: Барриос, 39. Ловрен, 48. Ракицкий, 76. Ачерби, 89.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).

ВАР: Кавана. Поусон (оба — Англия).

24 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.

Кадровый вопрос

Традиционная тема всех матчей «Зенита» этой осенью — выбор состава. Да и всех российских клубов тоже — мы, наверное, до конца группового этапа будем напоминать самим себе о том, что только в России перерыв между сезонами составил ничтожные две недели. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне отметил еще одну любопытную деталь на эту же тему: футболисты сборной России, играющие за сине-бело-голубых, к концу ноября проведут семь подряд матчей на выезде. А постоянные перелеты изматывают.

Даже железный Жирков с трудом справляется с таким графиком. Упоминать его возраст — уже моветон. Просто констатируем, что Юрий Валентинович вышел в стартовом составе своей команды в пятый раз за 12 дней.

Перед игрой Семак сказал, что кто-то из футболистов может выйти не на своей позиции. Так и вышло: место правого защитника занял Кузяев. Для Далера это место знакомое, но он играл там еще в Грозном — тогда «Ахмат» назывался «Тереком». В универсальности петербургского воспитанника сомнений никогда не было, но такое решение все равно авантюрное. Хотя и безальтернативное — Караваев получил травму.

Возвращение Малкома

Перед матчем Семак ушел от четкого ответа на мой вопрос о схеме с тремя центральными защитниками. «Зенит» применял эту расстановку во втором тайме матча с «Ахматом», но то была не тактическая задумка тренера, а вынужденный ход — как раз в перерыве Семак заменил получившего повреждение Караваева.

В Риме обошлось без 3-5-2 в стартовом составе. «Зенит» выстроился по схеме 4-2-3-1, в которой на флангах полузащиты сыграли Мостовой и Ерохин, а место «десятки» занял Малком. Это еще одна отсылка к пресс-конференции Семака, ведь бразилец — в большей степени игрок бровки, чем центра. В этом сезоне Малком всегда начинал на одном из флангов, хотя в первой игре после выхода из самоизоляции звездный хавбек забил два мяча ЦСКА как раз с позиции «десятки».

(Не)удачный тайм

Появление Малкома — это большое событие. Его летом 2019-го покупали именно под Лигу чемпионов, но из-за травм до этого вторника бразилец в еврокубках за «Зенит» не играл. Символично, что именно Малком нанес первый удар «Зенита» в матче — правда, слабо.

Он бил на 7-й минуте, но уже тогда «Зенит» уступал. Плохо сработала опорная зона и Ловрен — Иммобиле позволили пробить, Кержаков не увидел момент удара, и обладатель «Золотой бутсы» прошлого сезона открыл счет. В Санкт-Петербург лидер «Лацио» не летал, с его тестами весь ноябрь происходили странности, но он все-таки вышел и забил.

?? Иммобиле положил красотищу, 1:0.



Чиро зарядил по нереальной дуге в дальний угол. Роскошно.



Никаких шансов для Кержакова:https://t.co/g9GAEayexS pic.twitter.com/9eLIgyzq3z — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

Семак не стал парковать автобус, как в Дортмунде, и «Зенит» даже цеплялся за мяч — в первом тайме владение было примерно равным. Но «Лацио» все равно распоряжался пространством и временем лучше. И скоро забил второй мяч.

?? Пароло забил издали, 0:2.



Опять то же самое — выстрел из-за штрафной и без шансов для вратаря.



??? А сыграли только 23 минуты:https://t.co/YlZcwESGpp pic.twitter.com/csIYOnO3Wu — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

«Зенит» отыгрался быстро и внезапно — Дзюба поразил ворота Рейны с левой ноги. Хоть какая-то хорошая новость для него: Артем стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов с девятью мячами.

Дзюба быстро сориентировался в штрафной и ткнул мимо Рейны ?



Вот как «Зенит» отыграл один мяч ? pic.twitter.com/99l8xk3tzi — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

2:1 к перерыву — плохо. «Зенит» определенно провалил тайм, но мог пропустить гораздо больше. «Лацио» создал еще три явных голевых момента, но ни один не реализовал — во многом спасибо Кержакову. Голкипер, кстати, не виноват ни в одном пропущенном мяче.

Травма Дугласа и фол Барриоса

Но два пропущенных мяча — не самое худшее, что было для «Зенита» в первом тайме. Травму получил Дуглас Сантос — универсал и главный по стандартным положениям. Без бразильца сине-бело-голубым и в этом матче было тяжело, но он наверняка пропустит не одну игру — и это действительно тревожно.

Вместо Дугласа в первом тайме вышел Сутормин, который занял место правого защитника, а Кузяев переместился в середину поля. Но еще до перерыва на желтую карточку посадили Барриоса, и это могло вылиться в потенциальные проблемы. Однако колумбийца пожалели — на 55-й минуте он сфолил в своей штрафной площади на Иммобиле и заслуженно был награжден пенальти. К счастью для «Зенита», Майкл Оливер не показал второе предупреждение Барриосу, хотя у арбитра были все основания удалить полузащитника. А Иммобиле реализовал пенальти — 3:1.

Нападение «Зенита» в этом матче можно не описывать. Достаточно процитировать Дзюбу, чье восклицание на пустом стадионе попало в трансляцию: «Дайте мне пас! Вы что, издеваетесь?!» Гости с трудом лепили атаки из четырех-пяти пасов, а зачастую они заканчивались обрезами — и, как следствие, опасными контратаками команды Симоне Индзаги.

Логичное поражение

Сил у «Зенита» не было изначально, да и игроков тоже. В запасе на второй тайм оставались только вратари, едва выздоровевшие Азмун и Дриусси, а также молодежь. Но Семак все равно снял с игры Барриоса, потому что в меньшинстве «Зениту» пришлось бы невероятно тяжело. Да и дисквалификация колумбийца в Бельгии могла бы стать ключевой — там и так не сыграет Ловрен из-за перебора желтых карточек.

Горькая ирония: в последние 15 минут у «Зенита» на поле находились целых пять собственных воспитанников. А ведь о слабости невской академии говорят в последние годы много. Но очевидно, что все это — не от хорошей жизни. Мусаев и Шамкин ожидаемо игру не усилили, хотя при них «Зенит» не пропустил. Но это в большей степени связано с тем, что сам «Лацио» опустил линию обороны ниже и спокойно играл по счету. Команда Семака пыталась что-то создавать, но это было больше похоже на судороги — те самые, от иссякнувших физических сил.

3:1 — «Зенит» снова не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь нужно хотя бы попасть в Лигу Европы.