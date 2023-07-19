Рассказываем о состоявшихся во вторник ответных матчах первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Русский гол в Мостаре

При отсутствии правила «выездного гола» домашнее поражение не выглядело приговором для чемпионов Армении. Поэтому и не казались дежурными слова Дмитрия Гунько с Арасом Озбилисом о планах добиться в Мостаре положительного результата. Даже несмотря на то, что отыгравшего неделю назад в Ереване 90 минут Угочукву успели продать в «Рубин».

В старте нигерийца сменил российский полузащитник Могилевец, а «Урарту» начал игру довольно активно. Можно даже было сказать, что игра проходила с перевесом гостей, однако выбравшие прагматичный план боснийцы оказались эффективнее. Банальная подача с флага, грубейший просчет не рассчитавшего траекторию защитника, и лучший снайпер «Зриньски» Билбия отправил мяч в сетку.

Капитан хозяев сделал то, что не удалось защитники «Урарту» Антви, чей удар головой из площади ворот остановил голкипер. Не окажись на пути мяча голкипер, у армянской команды было бы куда больше времени, чтобы перевернуть ход двухраундового противостояния гораздо раньше. Отыграться же удалось только на 74-й минуте, когда Григорян сместился под ударную левую ногу и красиво закрутил мяч в дальний угол.

После этого в игре возникла пауза из-за появления на поле собаки. Быстрее всех в ситуации разобрался Озбилис, подхвативший растерявшегося от такого внимания пса на руки и под аплодисменты вернувший питомца невнимательному владельцу. Впрочем, эта милая сцена не отменила горячую концовку. По ходу этого отрезка Марич смог остановить удар пытавшегося поразить ближний угол Темура Джикии, но во второй раз капитулировал перед Григоряном — после заработанного Озбилисом пенальти.

Только и этот успех еще не гарантировал, что игра растянется на дополнительные полчаса. Потребовался подвиг экс-голкипера «Ахмата» Мелихова, который допустил ошибку в первом матче, а тут на седьмой компенсированной минуте вытянул мяч из-под перекладины.

Однако в начале овертайма после зевка обороны игрок «Зриньски» столкнулся с пытавшимся спасти команду Мелиховым. Поход арбитра к монитору обернулся вторым 11-метровым, и Киш заставил гостей устраивать новую погоню.

Она началась с выстрела Озбилиса рядом со штангой, а продолжилась блестящим проникающим пасом бывшего спартаковца на Максименко. Для 25-летнего уроженца Тольятти, который в прошлом сезоне выступал в «Роторе», гол в Мостаре стал первым успехом после переезда в Армению.

Потом Максименко едва не отменил серию пенальти, ассистировав неловко сыгравшему Озбилису, а когда дело дошло до 11-метровых, российский форвард и Арас реализовали два первых удара с «точки». Первыми дрогнули нервы у хозяев, однако близость победы сыграла с «Урарту» злую шутку. Бивший четвертым Эдуардо попал в перекладину, а пятый удар Газаряна остановил вратарь. Какая боль — это именно про такие матчи. Теперь европейский сезон «Урарту» продолжится в Лиге конференций.

Разный уровень

Наконец-то вернувшись в родной Тирасполь, «Шериф» при активной поддержке трибун устроил почти нескончаемую осаду ворот соперника. Румыны — такие агрессивные в первом матче — за 45 минут не провели ни одной толковой атаки. Затерялся даже 17-летний талант Мазилу, несколько дней назад подписавший контракт с обладающим уникальным вкусом на игроков «Брайтоном». Соглашение начнет действовать с января 2024 года.

Что интересно, в Румынии и перед этой игрой раскачивали тему уровня и возможностей чемпиона Молдавии. На этот раз на примере трансфера полузащитника сборной Кабо-Верде Жоау Паулу. Якобы этого игрока хотел видеть в «Фаруле» Георге Хаджи, однако клуб из Констанцы оказался не в состоянии удовлетворить запросы футболиста и платить ему 10 тысяч евро в месяц. В итоге переговоры прервали, и африканец выбрал Тирасполь.

Как бы там ни было на самом деле, «Шериф» действительно, провел первый тайма так, словно встречался с командой из низшего дивизиона. И логично, что добытый в первом матче минимальный перевес команда из Констанцы не удержала. Пропустила быструю атаку, и когда мяч после прострела отскочил на ногу Талалю, обещавший накануне найти у соперника слабые места марокканец поразил пустые ворота, уверенно разобравшись с голкипером.

Случилось это в добавленное к первому тайму время, а едва началась вторая половина, кипер гостей в броске вытащил из угла удар Бадоло. «Фарул» благодаря Айоани не рассыпался и даже мог наказать «Шериф» в контратаке, но выход «2 в 1» испортил промах Грамени. В основном гостям пришлось защищаться, и они дотянули до овертайма. Только было видно — силы румын на исходе.

Их простили раз, другой, но, в конце концов, после блестящего паса обладателя молдавского паспорта — вернувшегося в «Шериф» из родной Бразилии Луваннора — шансов вратарю не оставил Мбекели. Гости после этого откровенно поплыли — потеряли мяч в элементарной ситуации и получили третий гол от вышедшего на замену Адемо. Итальянский тренер тираспольцев Роберто Бордин увидел то, на что надеялся — «Шериф» показал качества, которым обладает, и закономерно идет дальше. Навстречу «Маккаби» из Хайфы.

БАТЭ вышел на бывшую команду Кокорина

Некогда завсегдатай главного еврокубка БАТЭ получил место в Лиге чемпионов благодаря грандиозному скандалу с договорными матчами. Из-за него права сыграть в Европе лишились как завоевавший титул солигорский «Шахтер», так и финишировавший вторым «Энергетик-БГУ». И пока можно сказать, что команда из Борисова представившимся шансом пользуется по полной программе. На нейтральном поле в Венгрии белорусы вырвались вперед после удара Малькевича головой. Потом номинальным хозяевам пришлось выдержать серьезный натиск, пиком которого стал промах игрока «Партизани» едва ли не с линии ворот. А развязкой стала контратака на двенадцатой компенсированной минуте. Впереди у БАТЭ дуэль с бывшей командой Кокорина — кипрским «Арисом», который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский.