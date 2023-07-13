Жаркая ничья в Астане, Хаджи и сын Ривалдо обыграли «Шериф»

Рассказываем о состоявшихся в среду матчах первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Аймбетов снова забивает

Сборная Казахстана весной и в начале лета навела шороху в отборочном турнире Евро-2024, и начало матча в Астане навевало параллели с теми играми. Вернувшийся из Бельгии Вороговский на фланге. Опытнейший Габышев, которому пришлось покинуть поле из-за полученной уже на 15-й минуте травмы. И, конечно, Аймбетов на острие атаки. Форвард, на счету которого победные голы Дании и Северной Ирландии, и тут был в полном порядке. Принял передачу с флага и с острого угла пустил мяч между ногами 37-летнего Лории, когда-то защищавшего ворота «Крыльев Советов» и «Анжи».

Команда поработавшего в ЦСКА Георгия Бабаяна выглядела на голову сильнее «Динамо», вернувшего чемпионский титул из Батуми в столицу Грузии. Однако после паузы на водопой (в Астане сейчас больше 30 градусов) все стало меняться. Второй гол хозяев отменили из-за офсайда, и уже Чондричу пришлось спасать, останавливая выскочившего к воротам Камара. На последней минуте первого тайма хозяев спасла штанга. Когда же ситуация повторилась вскоре после перерыва, мяч от стойки отлетел не за пределы поля, а на ногу 18-летнему Сигуа, который еще недавно выступал на молодежном Евро.

В общем, ничья получилась абсолютно закономерной. И этот результат — даже после отмены правила выездного гола — скорее в пользу «Динамо». Правда, Бабаян, как и его тбилисский коллега Георгий Чиабришвили посетовавший на жару, считает, что шансы по-прежнему равны. В целом же в Казахстане разочарованы как игрой, так и результатом. Ну а мнения игроков разошлись. Sport.kz приводит цитаты Лории и Аймбетова. Динамовский вратарь считает, что его команда могла выиграть, а расстроенный результатом Аймбетов сохранил оптимизм, заметив: «Это команда, которую можно пройти. Все решится в Грузии, и есть надежда на проход в следующий раунд».

Хитрость Хаджи

Противостояние чемпионов Румынии и Молдавии — фактически региональное дерби. Причем «Шериф» куда более успешен на европейской арене. Однако у его соперника тоже амбициозные планы, что очевидно при одном взгляде на руководство «Фарула». Президент клуба — пять раз признававшийся лучшим футболистом страны Георге Попеску, побеждавший в еврокубках с «Барселоной» и «Галатасараем». А тренирует румын знаменитый Георге Хаджи, который накануне отметил европейский класс «Шерифа» и назвал соперника командой другого уровня.

Когда же началась игра, стало понятно, что тренер Хаджи не менее непредсказуем, чем в годы блестящей карьеры футболиста. Его команда, где обращало на себя внимание присутствие сына легендарного бразильца Ривалдо — Ривалдиньо, ринулась в атаку без разведки. Едва ли не первый момент обернулся выходом Мазилу один на один, но ни он, ни его одноклубники были не в силах пробить лучшего игрока первого тайма Коваля. В какой-то момент стало казаться, что румыны взяли слишком высокий темп и задохнулись.

Однако данное впечатление оказалось обманчивым. Как и мысли о том, что «Шериф» на опыте взял игру под контроль. В итоге грубая ошибка одного из тираспольских легионеров при выходе из обороны обернулась тем, что защитник сборной Бенина Кики по центру ворвался в штрафную и пустил мяч в дальний угол.

А вот игроки переключившего скорости после пропущенного мяча «Шерифа» оказались не так удачливы в атаке. Мбекили после скидки Луваннора при подаче углового находился напротив открытого угла, но ударил выше. А когда ворота с нескольких метров расстреливал Гарананга, хозяев спасла невероятная реакция голкипера. Судя по этим моментам, в ответном матче «Шерифу» по силам ликвидировать отставание. Тем более, молдавская команда наконец-то сыграет в родном Тирасполе, тогда как в прошлом сезоне УЕФА по соображениям безопасности переносил матчи в Кишинев. Главный тренер «Шерифа» итальянец Роберто Бордин назвал это очень важным событием.

Третья попытка Вайсса

Владимир Вайсс на постсоветском пространстве воспринимается, как свой. Бывший главный тренер сборной Словакии в России тренировал «Сатурн», в Казахстане — «Кайрат», а потом работал в сборной Грузии. Вернувшись на родину, Вайсс выиграл два чемпионских титула, Однако пробиться в групповой турнир главного еврокубка — как в свое время с «Артмедией» — ему пока не удается.

В позапрошлом сезоне на пути оказался крепкий «Янг Бойз». В прошлом — после яркой гостевой победы — все оборвалось на домашнем разгроме от возглавляемого Станиславом Черчесовым «Ференцвароша» (1:4). Теперь в первом же отборочном раунде возникли сложности с клубом из Люксембурга. Да, словаки быстро отыгрались благодаря сыну главного тренера, однако первый тайм завершился для них удалением опытного Куцки. В меньшинстве же склонить чашу весов в свою пользу не удалось, и в этой паре все не так очевидно, как могло показаться.