Скандал в Лиге чемпионов: судья «украл» у «Баварии» пенальти, назвав игру рукой «детской ошибкой»

В первом четвертьфинальном матче «Арсенал» — «Бавария» (2:2) шведский арбитр Гленн Нюберг ошибочно не наказал хозяев 11-метровым ударом и, если верить главному тренеру мюнхенцев Томасу Тухелю, дал странное объяснение своим действиям. Как на это отреагирует УЕФА?

Что произошло

На 67-й минуте матча «Арсенал» — «Бавария» игроки гостей тщетно требовали назначить в их пользу пенальти — шведский судья Гленн Нюберг не стал наказывать английскую команду.

Фото Скриншот трансляции матча «Арсенал» — «Бавария»

В том эпизоде после свистка арбитра вратарь «Арсенала» Давид Райя, как можно было оценить его действия, ввел мяч в игру ударом от ворот, сделав пас защитнику Габриэлу. После этого Габриэл взял мяч в руки, переставил его и уже сам выполнил удар ногой.

Фото Скриншот трансляции матча «Арсенал» — «Бавария»

Игроки «Баварии» моментально стали апеллировать к судье, недоумевая, что тот не зафиксировал игру рукой и не наказал защитника 11-метровым ударом. Некоторое время в действиях Габриэла и Давида Райи была пауза — они тоже смотрели на Нюберга. Но увидев, что он не останавливает матч, лондонцы продолжили игру.

Фото Скриншот трансляции матча «Арсенал» — «Бавария»

Заявление Тухеля

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель на пресс-конференции после игры сообщил, что судья Нюберг видел нарушение правил игроком лондонской команды, но не стал наказывать его 11-метровым ударом.

«Мы считаем, что он допустил огромную ошибку, не зафиксировав игру рукой, — сказал Тухель. — Понимаю, это дурацкая ситуация. Но он дал свисток. Они ввели мяч. А потом защитник взял мяч в руки. Но нас больше всего разозлило не это, а его объяснение на поле. Он сказал нашим футболистам, что это «детская ошибка» и что он никогда не назначит за это пенальти в четвертьфинале. Это ужасное, ужасное объяснение. Потому что получается, он делит игру рукой на детскую ошибку, взрослую ошибку и так далее. Мы очень недовольны, потому что против нас совершена грубая ошибка».

Англичане тоже обсуждают судейство

Недовольны работой судей и болельщики «Арсенала». Они не согласны с тем, что в самом конце матча не был назначен пенальти в пользу их команды.

На 90+5-й минуте Нюберг продолжил игру, не отреагировав на падение Букайо Сака назначением 11-метрового удара. Голландские видеоассистенты Пол ван Букел и Деннис Хиглер быстро провели проверку и не вмешались в действия рефери, а уже вскоре прозвучал финальный свисток.

Фото Скриншот трансляции матча «Арсенал» — «Бавария»

В том эпизоде игрок «Арсенала» ворвался на скорости в штрафную площадь гостей, оставил мяч у левой ноги, а правой зацепился за вратаря Мануэля Нойера. Причем голкипер перед контактом с соперником сделал небольшое движение правой ногой вперед и еще не успел поставить ее на газон. Но инициировал контакт все же Сака.

Нюберг не квалифицировал действия Нойера как нарушение правил и не назначил пенальти. А ван Букел и Хиглер не сочли решение судьи явной ошибкой или же полностью согласились с ним. В итоге «Арсенал» остался без 11-метрового удара, а матч завершился вничью. Учитывая положение ноги вратаря, наверное, найдутся те, кто не согласятся с вердиктом бригады арбитров и скажут, что они ошиблись.