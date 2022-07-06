«Шериф» сыграл вничью со «Зриньски» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

«Шериф» сыграл вничью со «Зриньски» (0:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Встреча проходила на стадионе «Биелы Бриг» в Мостаре.

Ответная игра состоится Тирасполе 13 июля. Начало — 20.00 (мск).

В других матчах первого квалификационного раунда «Дюделанж» победил «Тирану» (1:0), «Марибор» сыграл вничью с солигорским «Шахтером» (0:0), а братиславский «Слован» с «Динамо» из Батуми (0:0).