Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 23:19

«Шериф» сыграл вничью со «Зриньски» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Шериф» сыграл вничью со «Зриньски» (0:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Встреча проходила на стадионе «Биелы Бриг» в Мостаре.

Ответная игра состоится Тирасполе 13 июля. Начало — 20.00 (мск).

В других матчах первого квалификационного раунда «Дюделанж» победил «Тирану» (1:0), «Марибор» сыграл вничью с солигорским «Шахтером» (0:0), а братиславский «Слован» с «Динамо» из Батуми (0:0).

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
06 июл, 21:00. HSK Zrinjski (Bijeli Brijeg) (Мостар)
Зриньски
0:0
Шериф
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Дюделанж
ФК Марибор
ФК Тирана
ФК Шахтер (Солигорск)
ФК Шериф (Тирасполь)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Россия? Отменить! Почему именно сейчас США и еще 34 страны требуют отстранить россиян от международного спорта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов прокомментировал ничью «Ференцвароша» с «Тоболом» в квалификации Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости